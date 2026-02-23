Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittlungserfolg nach Angriff auf junge Frau in Oberzwehren: Polizei identifiziert 38-jährigen Tatverdächtigen; couragierte Autofahrerin hat sich gemeldet

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 19.02.2026, um 14:44 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6220211 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Oberzwehren:

Nachdem es am vergangenen Donnerstag zu einem Angriff auf eine 19-Jährige im Kasseler Stadtteil Oberzwehren gekommen war, bei dem ein zunächst unbekannter Täter die junge Frau rassistisch beleidigt, geschubst und versucht haben soll, ihr das Kopftuch herunterzureißen, können die in diesem Fall zuständigen Ermittler der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen einen Erfolg vermelden. Wie die Kriminalbeamten berichten, konnte inzwischen ein Tatverdächtiger identifiziert werden, der am heutigen Montagmorgen vorläufig festgenommen und anschließend vernommen wurde. Der 38-Jährige aus Kassel gab dabei zu, dass er an dem besagten Tag zur fraglichen Zeit mit der jungen Frau eine Auseinandersetzung hatte und räumte Teile der Tatvorwürfe ein.

Nachdem sich die Polizei am Donnerstagnachmittag mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gewendet hatte, meldete sich auch die couragierte Autofahrerin, die am Tatort in der Straße "Waranwiesen" angehalten und dem Opfer ihre Hilfe angeboten hatte. Sie wird nun ebenfalls als Zeugin vernommen. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Ablauf und der Aufklärung des Sachverhalts dauern an.

Die Tat hatte sich am Donnerstag gegen 8 Uhr ereignet. Die 19-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis hatte geschildert, dass sie mit einer Freundin durch die Straße gegangen war, als der Mann sie unvermittelt rassistisch beleidigte, ihr gefolgt war und sie geschubst habe. Im weiteren Verlauf soll der Täter auch den Hitlergruß gezeigt haben. Als die couragierte Autofahrerin anhielt, ließ der zunächst Unbekannte schließlich von der jungen Frau ab. Der nun identifizierte 38-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit muss sich wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Da er sich gegen seine Festnahme durch die Polizei zur Wehr setzte, wird zudem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den Tatverdächtigen ermittelt.

