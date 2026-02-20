Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizeihubschrauberflüge im Bereich Baunatal

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Das Hessische Polizeipräsidium Einsatz informiert über mehrere Flüge eines Hubschraubers der Polizeifliegerstaffel in der kommenden Woche im Bereich Baunatal unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43615/6220898.

In der kommenden Woche ist im Bereich Baunatal mit vermehrter Wahrnehmung des Polizeihubschraubers zu rechnen. Am Dienstag, den 24.02. sowie Donnerstag, den 26.02.2026 wird es über den Tag zu mehreren Flügen eines Hubschraubers der Polizeifliegerstaffel um Baunatal kommen. Anlass ist eine geplante Übung.

