Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hoher Schaden nach Brand von Pkw in Werkstatthalle: Ursache noch unklar; Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Am gestrigen Dienstagabend wurden Feuerwehr und Polizei gegen 20:30 Uhr zum Brand eines in einer Werkstatthalle stehenden Fahrzeuges in der Hamburger Straße gerufen. Wie die eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, brannte ein älterer Mercedes vollständig aus, der für anstehende Arbeiten in der im Gewerbegebiet "Langes Feld" in Kassel-Niederzwehren gelegenen Werkstatthalle stand. Durch die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden, allerdings kam es im gesamten Gebäude und an weiteren, in der Halle abgestellten Fahrzeugen zu starken Verrußungen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten, vorsichtigen Schätzungen der Kriminalbeamten auf rund 250.000 Euro.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben heute den Brandort aufgesucht. Bislang konnte noch nicht geklärt werden, aus welchen Gründen der Mercedes in Brand geraten war. Die Ermittler suchen daher nach Zeugen, die am Dienstagabend möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben und Hinweise auf die Ursache des Feuers geben können. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell