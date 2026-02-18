Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 10.000 Euro Sachschaden durch Graffiti an Schule: Zeugen in Kassel-Niederzwehren gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

In Kassel-Niederzwehren haben Unbekannte im Laufe des Wochenendes mehrere Gebäude einer Schule mit Graffitis beschmiert. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt bisherigen Schätzungen zufolge rund 10.000 Euro. Wie die eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, ereignete sich die Tat in der Zeit seit Freitagabend auf dem Schulgelände in der Leimbornstraße. Dort sprayten die Täter die Buchstaben "HO" sowie weitere Buchstaben- und Zahlenkombinationen in unterschiedlichen Größen bis maximal etwa einem Meter Höhe und Breite auf die Fassaden und Fenster des Hauptgebäudes, der Sporthalle und weiterer Nebengebäude. Hauptsächlich wurden die Graffitis mit schwarzer und weißer Farbe gesprüht, aber auch in den Farben Blau, Gelb und Pink. Die Schmierereien wurden dann am Montagmorgen gegen 6:30 Uhr vom Schulpersonal festgestellt. Wann genau die Unbekannten am Wochenende agierten, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell