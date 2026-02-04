POL-RZ: Abschlussmeldung: Verkehrsunfall auf der A1
Ratzeburg (ots)
04.02.2026 | Kreis Stormarn | 04.02.2026 - A 1 / Stapelfeld
Wie bereits berichtet unter
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6210433
kam es in Folge eines Unfallgeschehens zu einer Vollsperrung der A 1 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Stapelfeld und Barsbüttel.
Nach Abschluss der Bergungsmaßnahmen und Reinigung der Fahrbahn wurde der entsprechende Streckenabschnitt um 17.40 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.
