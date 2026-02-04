PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Abschlussmeldung: Verkehrsunfall auf der A1

Ratzeburg (ots)

04.02.2026 | Kreis Stormarn | 04.02.2026 - A 1 / Stapelfeld

Wie bereits berichtet unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6210433

kam es in Folge eines Unfallgeschehens zu einer Vollsperrung der A 1 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Stapelfeld und Barsbüttel.

Nach Abschluss der Bergungsmaßnahmen und Reinigung der Fahrbahn wurde der entsprechende Streckenabschnitt um 17.40 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

