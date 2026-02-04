PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Folgemeldung: Verkehrsunfall auf der A 1 - aktuelle Vollsperrung

Ratzeburg (ots)

04.Februar 2026 | Kreis Stormarn | 04.02.2026 - A1 / Stapelfeld

Wie bereits berichtet unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6210234

kam es heute Morgen gegen 09.20 Uhr auf der A 1 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw. Eine Person verletzte sich dabei leicht.

Nach jetzigem Kenntnisstand befuhr ein 53-jähriger Fahrer eines Sattelzuges die A 1 von Lübeck kommend in Fahrtrichtung Hamburg. Nach dem Passieren der Anschlussstelle Stapelfeld verlor der mazedonische LKW-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache, bei widrigen Wetterbedingungen und Straßenglätte, die Kontrolle über sein Gefährt und fuhr auf einen vor ihm fahrenden Hyundai Tucson auf. Beide Fahrzeuge gerieten nach rechts und kollidierten mit der Außenschutzplanke, wobei die Sattelzugmaschine diese durchbrach und erst auf dem Grünstreifen zum Stehen kam. Während der Pkw sich dort so verkeilte, dass der 57-jährige Fahrer aus Glinde nicht mehr eigenständig sein Fahrzeug verlassen konnte, stieg der Sattelzugfahrer unverletzt aus.

Der leichtverletzte Glinder wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Bereich der Unfallstelle herrschte zum Unfallzeitpunkt extreme Straßenglätte, aufgrund dessen wurde der Streckenabschnitt zunächst voll gesperrt. Die zuständige Straßenmeisterei kümmert sich aktuell um die Abstreumaßnahmen.

Die Bergungsmaßnahmen des Sattelzuges dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

