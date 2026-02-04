Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mann in VHH-Buslinie 8800 angegriffen

Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

04.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 26.01.2026 - Schnakenbek / Lauenburg

Bereits in der vergangenen Woche soll es am Montagnachmittag in einem Linienbus zwischen Geesthacht und Lauenburg zu einem körperlichen Übergriff eines unbekannten Jugendlichen auf einen Senior gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 26.01.2026 gegen 16:30 Uhr befand sich ein 75-jähriger Lauenburger auf dem Heimweg in einem Bus der Linie 8800. Zwischen Schnakenbek und Lauenburg soll ein unbekannter Jugendlicher ihn körperlich angegriffen haben. Mit dem Tatverdächtigen befanden sich noch drei weitere Jugendliche im Bus, die sich an dem Übergriff aber nicht aktiv beteiligt haben sollen. Der 75-Jährige erlitt leichte Verletzungen, welche ärztlich versorgt werden mussten.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht nun Zeugen für den Vorfall. Wer befand sich zur genannten Zeit in der besagten Buslinie 8800 und kann Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder seinen Begleitern geben? Insbesondere richtet sich der Zeugenaufruf an die zwei unbekannten Frauen, deren Sitzplätze nah am Geschehen lagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lauenburg telefonisch unter 04153/30710 sowie per Mail unter lauenburg.pst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell