POL-RZ: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der A 1 - aktuelle Vollsperrung
Ratzeburg (ots)
04.Februar 2026 | Kreis Stormarn | 04.02.2026 - A1 / Stapelfeld
Gegen 09.20 Uhr, ereignete sich auf der A 1 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Stapelfeld und Barsbüttel, ein Verkehrsunfall. Zum genauen Ablauf liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.
Die A 1 ist auf dem genannten Streckenabschnitt aktuell voll gesperrt.
Wir berichten nach.
