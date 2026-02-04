Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der A 1 - aktuelle Vollsperrung

Ratzeburg (ots)

04.Februar 2026 | Kreis Stormarn | 04.02.2026 - A1 / Stapelfeld

Gegen 09.20 Uhr, ereignete sich auf der A 1 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Stapelfeld und Barsbüttel, ein Verkehrsunfall. Zum genauen Ablauf liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die A 1 ist auf dem genannten Streckenabschnitt aktuell voll gesperrt.

Wir berichten nach.

