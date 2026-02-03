PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bei Kontrolle gefälschten Ausweis vorgelegt

Ratzeburg (ots)

03.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 02.02.2026 - Lauenburg

Montagnachmittag soll ein Fahrzeuginsasse bei einer Polizeikontrolle ein gefälschtes Ausweisdokument vorgelegt haben. Der Schwindel fiel jedoch auf und die Polizei ermittelt nun gegen den Mann.

Am 02.02.2026 gegen 14:25 Uhr führten Beamte der Polizei Lauenburg eine Verkehrskontrolle in der Berliner Straße durch. Einer der Insassen des kontrollierten PKW soll den Beamten eine litauische Identitätskarte als Ausweisdokument vorgelegt haben. Die aufmerksamen Beamten bemerkten sofort, dass hier etwas nicht stimmte und nahmen das Dokument genauer unter die Lupe. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei der ID-Card um eine Fälschung handelte.

Gegen den Tatverdächtigen, einen 32-jährigen Mann weißrussischer Staatsangehörigkeit, leiteten die Lauenburger Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren ein. Er musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Den gefälschten Ausweis beschlagnahmten die Beamten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 13:22

    POL-RZ: Brand in der Schweriner Straße / Polizei sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - 03.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 02.02.2026 - Ratzeburg Montagnachmittag kam es in Ratzeburg zum Brand eines leerstehenden Hauses. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Die Polizei sucht Zeugen Am 02.02.2026 gegen 16:30 Uhr wählte ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer den Notruf, da er einen Brand in der Schweriner Straße bemerkt hatte. Bei dem in Flammen stehenden Gebäude handelte ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 09:02

    POL-RZ: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen in Reinbek

    Ratzeburg (ots) - 03.Februar 2026 | Kreis Stormarn | 02.02.2026 - Reinbek Am Montagvormittag kam es gegen 10.25 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen auf der Sachsenwaldstraße in Reinbek, in Höhe des Abzweigers zur K80. Der 38-jährige serbische Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz befuhr die Sachsenwaldstraße in Fahrtrichtung Glinde. Der ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 13:22

    POL-RZ: Bedrohung nach Streitigkeiten

    Ratzeburg (ots) - 31. Januar 2026 | Kreis Stormarn | 02.02.2026 - Trittau Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg Am vergangenen Samstagabend (31.01.2026), gegen 22.10 Uhr, soll es in der Bahnhofstraße in Trittau zu Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personen gekommen sein. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll ein 25-jähriger Iraner aus dem Kreis Stormarn mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren