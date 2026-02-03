Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bei Kontrolle gefälschten Ausweis vorgelegt

Ratzeburg (ots)

03.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 02.02.2026 - Lauenburg

Montagnachmittag soll ein Fahrzeuginsasse bei einer Polizeikontrolle ein gefälschtes Ausweisdokument vorgelegt haben. Der Schwindel fiel jedoch auf und die Polizei ermittelt nun gegen den Mann.

Am 02.02.2026 gegen 14:25 Uhr führten Beamte der Polizei Lauenburg eine Verkehrskontrolle in der Berliner Straße durch. Einer der Insassen des kontrollierten PKW soll den Beamten eine litauische Identitätskarte als Ausweisdokument vorgelegt haben. Die aufmerksamen Beamten bemerkten sofort, dass hier etwas nicht stimmte und nahmen das Dokument genauer unter die Lupe. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei der ID-Card um eine Fälschung handelte.

Gegen den Tatverdächtigen, einen 32-jährigen Mann weißrussischer Staatsangehörigkeit, leiteten die Lauenburger Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren ein. Er musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Den gefälschten Ausweis beschlagnahmten die Beamten.

