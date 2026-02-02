Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bedrohung nach Streitigkeiten

Ratzeburg (ots)

31. Januar 2026 | Kreis Stormarn | 02.02.2026 - Trittau

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am vergangenen Samstagabend (31.01.2026), gegen 22.10 Uhr, soll es in der Bahnhofstraße in Trittau zu Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personen gekommen sein.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll ein 25-jähriger Iraner aus dem Kreis Stormarn mit einem Fahrzeug in der Bahnhofstraße vorgefahren sein. Vor einem Mehrfamilienhaus sei der Tatverdächtige auf einen 18-jährigen Deutschen aus dem Kreis Stormarn getroffen. Unter den beiden Männern soll es dann zu gegenseitigen Beleidigungen und Bedrohungen, teils mit einem Schlaggegenstand, sowie zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Verletzt wurde niemand. Beim 18 Jahre alten Mann stellten die eingesetzten Beamten einen Schlaggegenstand sicher.

Der genaue Tatablauf und die Hintergründe zum Tatgeschehen sind derzeit Gegenstand eines laufenden Ermittlungsverfahren.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell