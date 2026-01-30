Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

30. Januar 2026 | Kreis Stormarn | 24.01.2026 - Bargteheide

Am 24. Januar 2026 (Samstag) kam es in Bargteheide zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 19:35 Uhr ein 29-jähriger Mann aus Bargteheide mit seinem BMW die Hamburger Straße aus Bargteheide kommend. An der Einmündung zum Westring hielt er an der roten Ampel an. Ein unbekannter schwarzer Kleinwagen kam auf die Einmündung zu als die Ampel auf grünes Licht umsprang. Das Fahrzeug versuchte scheinbar noch nach links auszuweichen. Es prallte hinten links in das Heck des BMW. Der Fahrer des Kleinwagen setzte seine Fahrt in Richtung Delingsdorf fort ohne am Unfallort anzuhalten. Der Unfallverursacher konnte als Mann mit Bart beschrieben werden. Der schwarze Kleinwagen müsste vorne rechts beschädigt sein. Am BMW entstand ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? Wer hat den Unfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bargteheide unter der Telefonnummer: 04532/ 7071-0 oder unter der E-Mail Adresse: bargteheide.pst@polizei.landsh.de entgegen.

