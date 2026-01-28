PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Ratzeburg (ots)

28. Januar 2026 | Kreis Stormarn | 27.01.2026 - Großhansdorf

Gestern (27. Januar 2026) kam es in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 18:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Wetenkamp in Großhansdorf.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlugen der oder die unbekannten Täter die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten so in das Einfamilienhaus. Alle Räume des Hauses wurden durchwühlt. Zum Stehlgut und der Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wetenkamp in Großhansdorf beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 oder unter der E-Mail-Adresse: ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Jacqueline Fischer
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

