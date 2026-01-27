PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht

Ratzeburg (ots)

27. Januar 2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 26.01.2026 - Fahrensdorf

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Gestern Abend (26. Januar 2026) kam es zwischen Fahrendorf und Escheburg zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Ein Unfallbeteiligter flüchtete.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll gegen 20:10 Uhr ein 46-jähriger Mann aus Polen mit Fiat Ducato die Fahrendorfer Dorfstraße in Richtung Alte Landstraße (B5) befahren haben. Aus noch unbekannter Ursache kam der Fiat Ducato in einer abschüssigen Linkskurve ins Schleuder und prallte gegen einen entgegenkommenden VW Touareg und anschließend mit einem Wall im Straßengraben. Der Fahrer des Fiat Ducato flüchtete vom Unfallort. Die 44- jährige Fahrerin des VW blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 75.000 Euro. Polizeibeamte des Polizeireviers Geesthacht konnten gegen 20:20 Uhr, dank der guten Beschreibung mehrerer Zeugen, einen 46- jährigen polnischen Staatsangehörigen in der Nähe der Unfallstelle antreffen. Aufgrund der Zeugenaussagen besteht der Verdacht, das der Mann aus Polen der Fahrer gewesen ist. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,78 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der unverletzte 46- Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis. Des weiteren wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der vermeintliche Unfallfahrer wird sich unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Christan Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Jacqueline Fischer
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

