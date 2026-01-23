Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Warnung vor dem Betreten von Eisflächen

Ratzeburg (ots)

23. Januar 2026 | Polizeidirektion Ratzeburg

In den letzten Tagen wurden der Polizei mehrere Personen auf Eisflächen im Bereich der Kreise Herzogtum Lauenburg und Stormarn gemeldet.

Die Polizei warnt vor dem Betreten der zugefrorenen Gewässer. Insbesondere auf Seen und Fließgewässern ist die Eisschicht trotz der anhaltenden Minusgrade noch nicht tragfähig. Es besteht daher beim Betreten Lebensgefahr durch mögliches Einbrechen in das eiskalte Wasser. Auch sehen auf der Elbe in Geesthacht die "Eisberge" sehr interessant und tragfähig aus. Bei Niedrigwasser versuchen Personen näher an das Naturschauspiel heranzukommen und können durch plötzlich steigende Pegelstände in Lebensgefahr geraten.

Bringen Sie sich nicht in Gefahr, seien Sie Vorbild und erklären Sie insbesondere (ihren) Kindern die Lage. So können Sie auch Polizei, Feuerwehr, DLRG und Rettungsdienst unterstützen und umfangreiche Einsatzlagen vermeiden.

Wenn Sie beobachten, wie jemand ins Eis einbricht:

- Wählen Sie den Notruf und beachten Sie die Anweisungen vom Rettungsdienst! - Begeben Sie sich nicht selbst in Gefahr, indem Sie zu dem Eingebrochenen laufen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell