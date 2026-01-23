PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Warnung vor dem Betreten von Eisflächen

Ratzeburg (ots)

23. Januar 2026 | Polizeidirektion Ratzeburg

In den letzten Tagen wurden der Polizei mehrere Personen auf Eisflächen im Bereich der Kreise Herzogtum Lauenburg und Stormarn gemeldet.

Die Polizei warnt vor dem Betreten der zugefrorenen Gewässer. Insbesondere auf Seen und Fließgewässern ist die Eisschicht trotz der anhaltenden Minusgrade noch nicht tragfähig. Es besteht daher beim Betreten Lebensgefahr durch mögliches Einbrechen in das eiskalte Wasser. Auch sehen auf der Elbe in Geesthacht die "Eisberge" sehr interessant und tragfähig aus. Bei Niedrigwasser versuchen Personen näher an das Naturschauspiel heranzukommen und können durch plötzlich steigende Pegelstände in Lebensgefahr geraten.

Bringen Sie sich nicht in Gefahr, seien Sie Vorbild und erklären Sie insbesondere (ihren) Kindern die Lage. So können Sie auch Polizei, Feuerwehr, DLRG und Rettungsdienst unterstützen und umfangreiche Einsatzlagen vermeiden.

Wenn Sie beobachten, wie jemand ins Eis einbricht:

   - Wählen Sie den Notruf und beachten Sie die Anweisungen vom 
     Rettungsdienst!
   - Begeben Sie sich nicht selbst in Gefahr, indem Sie zu dem 
     Eingebrochenen laufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Jacqueline Fischer
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

  • 23.01.2026 – 11:14

    POL-RZ: Zeugen nach Einbruch gesucht

    Ratzeburg (ots) - 23. Januar 2026 | Kreis Stormarn | 21.01.2026 - Großhansdorf Am 21. Januar 2026 kam es in der Straße Hansdorfer Mühlendamm in Großhansdorf zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten der oder die unbekannten Täter in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 18:15 Uhr auf unbekannte Weise an ein Fenster im ersten Obergeschoss eines Reihenhauses und brachen dieses gewaltsam ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 15:14

    POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in ein Gewerbeobjekt

    Ratzeburg (ots) - 20.01.2026 | Kreis Stormarn | 20.01.2026 - Oststeinbek Heute, in den frühen Morgenstunden kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle sowie zum Aufbruch von drei Containern in der Straße Am Knick in Oststeinbek. Nach derzeitigen Ermittlungen drangen bislang unbekannte Täter zwischen 02.15 Uhr und 02.35 Uhr zunächst über ein gewaltsam geöffneten Fensterausschnitt eines Rolltores in eine von mehreren ...

    mehr
