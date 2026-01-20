Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in ein Gewerbeobjekt

Ratzeburg (ots)

20.01.2026 | Kreis Stormarn | 20.01.2026 - Oststeinbek

Heute, in den frühen Morgenstunden kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle sowie zum Aufbruch von drei Containern in der Straße Am Knick in Oststeinbek.

Nach derzeitigen Ermittlungen drangen bislang unbekannte Täter zwischen 02.15 Uhr und 02.35 Uhr zunächst über ein gewaltsam geöffneten Fensterausschnitt eines Rolltores in eine von mehreren Berufszweigen genutzte Lagerhalle ein. Danach öffneten sie von innen das Tor und durchsuchten das Objekt nach Wertgegenständen. Des weiteren machten sich die Täter auch an einem Blech- und zwei Seecontainern zu schaffen, welche auf dem Gelände verschlossen abgestellt waren.

Nach bisherigen Kenntnisstand entwendeten sie Kabeltrommeln. Ihre gesamte Beute kann aber noch nicht abschließend aufgezählt werden.

Die Reinbeker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wer verdächtige Beobachtungen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Knick in Oststeinbek wahrgenommen habe, melde sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email an Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de .

