Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen für Einbrüche in Bargteheide und Ammersbek

Ratzeburg (ots)

19.01.2026 | Kreis Stormarn | 17./18.01.2026 - Bargteheide / Ammersbek

Am vergangenen Wochenende kam es erneut zu Einbrüchen - dieses Mal in Bargteheide und Ammersbek. Die unbekannten Tatverdächtigen konnten in beiden Fällen unerkannt entkommen. Gesucht werden nun Zeugen.

Samstag (17.01.2026) nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner in den Nachmittags- und Abendstunden und drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Von-Weber-Straße in Bargteheide ein. Zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag verschafften sich Unbekannte über eine Terrassentür Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße An der Lottbek in Ammersbek. Auch hier waren die Anwohner nicht zu Hause. Die genaue Höhe des jeweiligen Schadens ist derzeit noch unbekannt.

Die Polizei sucht mögliche Zeugen für die Vorfälle. Wer hat zu den genannten Zeiten Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

