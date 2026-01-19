PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen für Einbrüche in Bargteheide und Ammersbek

Ratzeburg (ots)

19.01.2026 | Kreis Stormarn | 17./18.01.2026 - Bargteheide / Ammersbek

Am vergangenen Wochenende kam es erneut zu Einbrüchen - dieses Mal in Bargteheide und Ammersbek. Die unbekannten Tatverdächtigen konnten in beiden Fällen unerkannt entkommen. Gesucht werden nun Zeugen.

Samstag (17.01.2026) nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner in den Nachmittags- und Abendstunden und drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Von-Weber-Straße in Bargteheide ein. Zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag verschafften sich Unbekannte über eine Terrassentür Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße An der Lottbek in Ammersbek. Auch hier waren die Anwohner nicht zu Hause. Die genaue Höhe des jeweiligen Schadens ist derzeit noch unbekannt.

Die Polizei sucht mögliche Zeugen für die Vorfälle. Wer hat zu den genannten Zeiten Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 08:29

    POL-RZ: Herumstehende Leiter für Einbruchversuch genutzt / Polizei sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - 19.01.2026 | Kreis Stormarn | 15.01.2026 - Ahrensburg Donnerstagabend soll es in Ahrensburg zu einem versuchten Einbruch gekommen sein. Genutzt wurde unter anderem eine auf dem Grundstück frei zugängliche Leiter. Die Polizei sucht Zeugen für den Sachverhalt. In den Abendstunden des 15.01.2026 sollen Unbekannte versucht haben, in ein Einfamilienhaus ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 11:46

    POL-RZ: Gewerbsmäßiger Diebstahl - Polizei nimmt Ladendiebe fest

    Ratzeburg (ots) - 15.01.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 14.01.2026 - Lauenburg Den Beamten der Lauenburger Polizeistation wurden gestern Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, Ladendiebe in einem Discounter im Glüsinger Weg gemeldet. Mehrere Personen sollen einen gut gefüllten Einkaufswagen durch die Kassenzone geschoben, ohne für die Ware zuvor bezahlt zu haben. Anschließend sei durch eine Kundin beobachtet worden, dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren