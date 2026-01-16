Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Nach Kollision mit Fußgänger einfach weggefahren

Polizei sucht flüchtige Autofahrerin

16.01.2026 | Kreis Stormarn | 13.01.2026 - Reinbek

Dienstagnachmittag ereignete sich in Reinbek ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Die Autofahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Gesucht werden nun Zeugen für den Vorfall.

Am 13.01.2026 gegen 16:15 Uhr wollte ein 88-jähriger Reinbeker zu Fuß die Bahnhofstraße in Reinbek auf Höhe des dortigen Kreditinstituts in Richtung einer Buchhandlung überqueren. Zeitgleich befuhr eine unbekannte Autofahrerin die Bahnhofstraße aus Richtung Wentorf kommend in Richtung Bergstraße. Die Fahrerin des grauen PKW hielt an der roten Ampel an. Um auf die andere Fahrbahnseite zu gelangen, ging der 88-jährige Fußgänger zwischen dem grauen PKW und dem dahinter haltenden Fahrzeug hindurch, als plötzlich der graue PKW rückwärts gerollt sein soll. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der Mann leichte Verletzungen erlitt. Laut Zeugenaussagen sei nun eine Frau aus dem PKW ausgestiegen, habe sich kurz nach dem Wohlergehen des Mannes erkundigt, soll sich schlussendlich aber unerlaubt vom Unfallort entfernt haben, ohne ihre Identität preiszugeben. Sofort herbeigeeilte Ersthelfer versorgten den Mann bis zum Eintreffen eines Rettungswagens. Die Rettungskräfte brachten den Verletzten zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht nun Zeugen. Wer kann Angaben zu dem grauen PKW oder seiner Fahrerin machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Reinbek telefonisch unter 040/7277070 sowie per Mail über reinbek.pr@polizei.landsh.de entgegen.

