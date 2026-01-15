Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrecher nutzen Müllcontainer am Haus für einen Auf- und Einstieg - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

15.01.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 14.01.2026 - Wohltorf

Gestern Nachmittag (14.01.2026) drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Börnsener Weg in Wohltorf ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzen die Einbrecher einen am Haus stehenden Müllcontainer zum Aufstieg in das erste Obergeschoss des Objektes. Dort öffneten sie zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr gewaltsam ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten des Hauses. Anschließend durchsuchten sie es nach Wertgegenständen.

Angaben zur Art und Höhe möglichen Stehlguts können noch nicht gemacht werden.

Die Reinbeker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht habe oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Mail unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell