Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Durchs Fenster eingestiegen
Polizei sucht Zeugen für Einbruch in Großhansdorf

Ratzeburg (ots)

14.01.2026 | Kreis Stormarn | 13.01.2026 - Großhansdorf

Dienstag soll es in Großhansdorf im Laufe des Tages zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen sein. Ob etwas und was genau entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Am 13.01.2026 zwischen 07:00 und 19:45 Uhr sollen Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner genutzt haben und gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Himmelshorst eingedrungen sein. Ein aufmerksamer Nachbar entdeckte die Tat und verständigte die Polizei. Der oder die Tatverdächtigen sollen ein Fenster beschädigt haben, durch dieses in das Haus gelangt sein und dieses nach Wertgegenständen durchwühlt haben. Anschließend verließen sie das Haus und flohen unerkannt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun Zeugen für den Vorfall. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

