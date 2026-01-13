Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Telefonbetrüger im Raum Schwarzenbek erneut aktiv

Ratzeburg (ots)

13.01.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 12.01.2026 - Schwarzenbek

Gestern Mittag gingen in Schwarzenbek wieder zahlreiche Anrufe von Telefonbetrügern bei mehreren Bürgern ein, die mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" versuchten, an die Ersparnisse der meist lebensälteren Geschädigten zu kommen.

Polizeibekannt wurden bislang vier Fälle, in denen die Geschädigten das einzig Richtige taten: Sie legten auf!

Bei den Anrufen gaben sich die Betrüger wiederholt als Polizisten aus, um so mit verschiedenen Tricks an das Ersparte der Angerufenen zu gelangen. Aber Vorsicht! So vielfältig die Tricks auch sind, das Prinzip bleibt immer das gleiche. Das Vermögen der Angerufenen sei in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern.

Wir weisen abermals darauf hin: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen, ist nicht unhöflich, sondern nur so werden sie die Täter los. Die Betrüger sind geschult und erreichen mittels geschickter Gesprächsführung oftmals, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher erneut der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf!

Da mit weiteren Anrufen der Betrüger zu rechnen ist, klären Sie bitte insbesondere Ihre lebensälteren Bekannten und Verwandten über die Betrugsmaschen auf und sensibilisieren Sie diese entsprechend. Weitere Hinweise hierzu finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell