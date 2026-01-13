Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Einfamilienhauses in Duvensee

Ratzeburg (ots)

13.01.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 12.01.2026 - Duvensee

Gestern Abend (12.01.2026) kam es gegen 21.25 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Dörpstraat in Duvensee.

Durch die Bewohner des Hauses wurde der Brandausbruch im 1. Obergeschoss bemerkt, weshalb die fünfköpfige Familien sowie ihre Haustiere noch selbstständig und rechtzeitig das Objekt verlassen konnte. So wurde zum Glück niemand verletzt.

Der entstandene Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen, da sich das Feuer bis ins Dach ausbreitete. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Ratzeburger Kriminalpolizei übernommen.

