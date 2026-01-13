Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall im Sachsenwald

Drei Verletzte nach Kollision auf der B404

Ratzeburg (ots)

13.01.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 13.01.2026 - B404 / Sachsenwald

Dienstagvormittag ereignete sich auf der B404 nahe Schwarzenbek ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Am 13.01.2026 gegen 10:40 Uhr befuhr eine 55-jährige Deutsche aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit ihrem Mini die B404 aus Richtung A24 kommend in Fahrtrichtung Schwarzenbek. Dieser entgegen kamen hintereinander ein 69-jähriger Schwarzenbeker mit einem Seat und eine 49-jährige Schwarzenbekerin mit einem Mercedes. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die Fahrerin des Mini auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Seat-Fahrer versuchte noch, über den Grünstreifen nach rechts auszuweichen, konnte jedoch einen seitlichen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mini nicht mehr verhindern. Die Mercedes-Fahrerin habe das Geschehen bemerkt und versuchte, nach links über die Gegenspur auszuweichen. Auch hierbei kam es jedoch zum seitlichen Zusammenprall mit dem Mini. Anschließend kam die 55-jährige Mini-Fahrerin nun nach links von der Fahrbahn ab und fuhr im Straßengraben gegen einen Baum.

Die Fahrerinnen des Mini und des Mercedes erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden von Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 69-jährige Seat-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, jedoch trug seine 76-jährige Beifahrerin, ebenfalls Schwarzenbekerin, leichte Verletzungen davon.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die B404 zeitweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell