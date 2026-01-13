PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall im Sachsenwald
Drei Verletzte nach Kollision auf der B404

Ratzeburg (ots)

13.01.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 13.01.2026 - B404 / Sachsenwald

Dienstagvormittag ereignete sich auf der B404 nahe Schwarzenbek ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Am 13.01.2026 gegen 10:40 Uhr befuhr eine 55-jährige Deutsche aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit ihrem Mini die B404 aus Richtung A24 kommend in Fahrtrichtung Schwarzenbek. Dieser entgegen kamen hintereinander ein 69-jähriger Schwarzenbeker mit einem Seat und eine 49-jährige Schwarzenbekerin mit einem Mercedes. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die Fahrerin des Mini auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Seat-Fahrer versuchte noch, über den Grünstreifen nach rechts auszuweichen, konnte jedoch einen seitlichen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mini nicht mehr verhindern. Die Mercedes-Fahrerin habe das Geschehen bemerkt und versuchte, nach links über die Gegenspur auszuweichen. Auch hierbei kam es jedoch zum seitlichen Zusammenprall mit dem Mini. Anschließend kam die 55-jährige Mini-Fahrerin nun nach links von der Fahrbahn ab und fuhr im Straßengraben gegen einen Baum.

Die Fahrerinnen des Mini und des Mercedes erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden von Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 69-jährige Seat-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, jedoch trug seine 76-jährige Beifahrerin, ebenfalls Schwarzenbekerin, leichte Verletzungen davon.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die B404 zeitweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 10:00

    POL-RZ: Telefonbetrüger im Raum Schwarzenbek erneut aktiv

    Ratzeburg (ots) - 13.01.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 12.01.2026 - Schwarzenbek Gestern Mittag gingen in Schwarzenbek wieder zahlreiche Anrufe von Telefonbetrügern bei mehreren Bürgern ein, die mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" versuchten, an die Ersparnisse der meist lebensälteren Geschädigten zu kommen. Polizeibekannt wurden bislang vier Fälle, in denen die Geschädigten das einzig Richtige taten: Sie ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 08:48

    POL-RZ: Brand eines Einfamilienhauses in Duvensee

    Ratzeburg (ots) - 13.01.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 12.01.2026 - Duvensee Gestern Abend (12.01.2026) kam es gegen 21.25 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Dörpstraat in Duvensee. Durch die Bewohner des Hauses wurde der Brandausbruch im 1. Obergeschoss bemerkt, weshalb die fünfköpfige Familien sowie ihre Haustiere noch selbstständig und rechtzeitig das Objekt ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 15:08

    POL-RZ: Brand in Bargfeld-Stegen / Einfamilienhaus durch Feuer zerstört

    Ratzeburg (ots) - 12.01.2026 | Kreis Stormarn | 12.01.2026 - Bargfeld-Stegen Montagmorgen kam es zum Brand eines Einfamilienhauses in Bargfeld-Stegen. Ein Bewohner des Hauses wurde verletzt. Am 12.01.2026 gegen 06:15 Uhr wählte eine besorgte Anwohnerin der Straße Tonnenteich in Bargfeld-Stegen den Notruf, da ein Nachbarhaus in Flammen stand. Aus noch ungeklärter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren