PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Körperverletzung in der Silvesternacht
Polizei sucht Zeugen für Auseinandersetzung in der Rathausstraße

Ratzeburg (ots)

13.01.2026 | Kreis Stormarn | 01.01.2026 - Bargteheide

In der Silvesternacht soll es in Bargteheide kurz nach Mitternacht zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei welcher ein Mann körperlich angegriffen worden sein soll und Verletzungen davontrug. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Am 01.01.2026 kurz nach 00:00 Uhr habe ein 21-jähriger Bargteheider eine Gruppe Unbekannter angesprochen, da diese verantwortungslos mit Feuerwerkskörpern umgegangen sein sollen und diese in Richtung seiner Freundesgruppe abfeuerten. Aus einer Bitte um gegenseitige Rücksichtnahme soll dann ein Streitgespräch entstanden sein. Im Zuge dieser Auseindersetzung sei der 21-Jährige nun von mehreren unbekannten männlichen Tatverdächtigen körperlich angegriffen worden. Die Freunde des Geschädigten eilten herbei und verständigten die Polizei, sodass die Tatverdächtigen von ihm abließen und sich unerkannt entfernten. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte diese nicht mehr antreffen.

Der Geschädigte erlitt Verletzungen und musste ärztlich behandelt werden.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann möglicherweise Hinweise auf die Tatverdächtigen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bargteheide telefonisch unter 04532/70710 sowie per Mail über bargteheide.pst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 15:31

    POL-RZ: Verkehrsunfall im Sachsenwald / Drei Verletzte nach Kollision auf der B404

    Ratzeburg (ots) - 13.01.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 13.01.2026 - B404 / Sachsenwald Dienstagvormittag ereignete sich auf der B404 nahe Schwarzenbek ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Am 13.01.2026 gegen 10:40 Uhr befuhr eine 55-jährige Deutsche aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit ihrem Mini die B404 aus ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 10:00

    POL-RZ: Telefonbetrüger im Raum Schwarzenbek erneut aktiv

    Ratzeburg (ots) - 13.01.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 12.01.2026 - Schwarzenbek Gestern Mittag gingen in Schwarzenbek wieder zahlreiche Anrufe von Telefonbetrügern bei mehreren Bürgern ein, die mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" versuchten, an die Ersparnisse der meist lebensälteren Geschädigten zu kommen. Polizeibekannt wurden bislang vier Fälle, in denen die Geschädigten das einzig Richtige taten: Sie ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 08:48

    POL-RZ: Brand eines Einfamilienhauses in Duvensee

    Ratzeburg (ots) - 13.01.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 12.01.2026 - Duvensee Gestern Abend (12.01.2026) kam es gegen 21.25 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Dörpstraat in Duvensee. Durch die Bewohner des Hauses wurde der Brandausbruch im 1. Obergeschoss bemerkt, weshalb die fünfköpfige Familien sowie ihre Haustiere noch selbstständig und rechtzeitig das Objekt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren