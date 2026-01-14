Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Körperverletzung in der Silvesternacht

Polizei sucht Zeugen für Auseinandersetzung in der Rathausstraße

Ratzeburg (ots)

13.01.2026 | Kreis Stormarn | 01.01.2026 - Bargteheide

In der Silvesternacht soll es in Bargteheide kurz nach Mitternacht zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei welcher ein Mann körperlich angegriffen worden sein soll und Verletzungen davontrug. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Am 01.01.2026 kurz nach 00:00 Uhr habe ein 21-jähriger Bargteheider eine Gruppe Unbekannter angesprochen, da diese verantwortungslos mit Feuerwerkskörpern umgegangen sein sollen und diese in Richtung seiner Freundesgruppe abfeuerten. Aus einer Bitte um gegenseitige Rücksichtnahme soll dann ein Streitgespräch entstanden sein. Im Zuge dieser Auseindersetzung sei der 21-Jährige nun von mehreren unbekannten männlichen Tatverdächtigen körperlich angegriffen worden. Die Freunde des Geschädigten eilten herbei und verständigten die Polizei, sodass die Tatverdächtigen von ihm abließen und sich unerkannt entfernten. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte diese nicht mehr antreffen.

Der Geschädigte erlitt Verletzungen und musste ärztlich behandelt werden.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann möglicherweise Hinweise auf die Tatverdächtigen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bargteheide telefonisch unter 04532/70710 sowie per Mail über bargteheide.pst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell