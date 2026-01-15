Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unbekannter wirft Böller unter Rettungswagen

Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

15.01.2026 | Kreis Stormarn | 01.01.2026 - Bargteheide

In der Silvesternacht platzierte in Bargteheide ein Unbekannter einen Feuerwerkskörper unter einem Rettungswagen während eines laufenden Polizei- und Rettungseinsatzes. Ein Polizeibeamter erlitt dabei Verletzungen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am 01.01.2026 kurz nach Mitternacht fand in der Rathausstraße in Bargteheide ein Polizeieinsatz statt, im Zuge dessen auch ein Rettungswagen angefordert wurde. Mehrere unbekannte Männer sollen bei einer Auseinandersetzung einen 21-jährigen Bargteheider körperlich angegriffen haben. Wir berichteten dazu in einer Pressemitteilung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6195873

Während der Mann im Rettungswagen medizinisch versorgt wurde, zündete ein unbekannter Tatverdächtiger einen Feuerwerkskörper und platzierte diesen unter dem Rettungswagen. Ein Polizeibeamter trug Verletzungen davon und musste ärztlich behandelt werden. Ob es sich bei dem Tatverdächtigen um einen der Männer handeln könnte, welche auch an dem körperlichen Angriff beteiligt waren, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bargteheide telefonisch unter 04532/70710 sowie per Mail über bargteheide.pst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell