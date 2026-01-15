Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Gewerbsmäßiger Diebstahl - Polizei nimmt Ladendiebe fest

Ratzeburg (ots)

15.01.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 14.01.2026 - Lauenburg

Den Beamten der Lauenburger Polizeistation wurden gestern Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, Ladendiebe in einem Discounter im Glüsinger Weg gemeldet. Mehrere Personen sollen einen gut gefüllten Einkaufswagen durch die Kassenzone geschoben, ohne für die Ware zuvor bezahlt zu haben. Anschließend sei durch eine Kundin beobachtet worden, dass sich die Ladendiebe nun aufgemacht hätten zu einem weiteren Discounter.

Als die Beamten zum Einsatzort eilten, bemerkten sie vier offensichtlich flüchtende Frauen und nahmen umgehend die Verfolgung auf. Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hamburger Straße konnten alle vier Frauen angehalten werden.

Es handelte sich hier zum einen um die aufmerksame Kundin und die Filialleiterin eines Discounters sowie um zwei der beobachteten Ladendiebinnen.

Die beiden 39 und 41 Jahren alten serbischen Tatverdächtigen wurde vorläufig festgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge, sollen die beiden Täterinnen diverse Waren, hauptsächlich Babywindeln, entwendet und anschließend in einen auf dem Parkplatz bereitstehenden Pkw Mercedes Benz mit Hamburger Kennzeichen geladen habe. Anschließend entfernte sich der Pkw mit einem unbekannten Fahrzeugführer. Die beiden Frauen setzten ihre Diebestour unterdessen fort und betraten einen weiteren Discounter in unmittelbarer Nähe. Auch hier sollen sie diverse Artikel bereits in einen mitgebrachten Trolley eingeladen haben. Nachdem beide durch das Personal angesprochen wurden, ergriffen sie die Flucht und ließen einen Teil der Beute im Laden zurück. Weiteres Diebesgut verloren die beiden Frauen auf ihrem Fluchtweg.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder entlassen. Sie werden sich jetzt wegen gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten müssen. Die Ermittlungen bezüglich weiterer Tatverdächtiger, insbesondere zum Fahrzeugführer, dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell