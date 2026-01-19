Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Herumstehende Leiter für Einbruchversuch genutzt

Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

19.01.2026 | Kreis Stormarn | 15.01.2026 - Ahrensburg

Donnerstagabend soll es in Ahrensburg zu einem versuchten Einbruch gekommen sein. Genutzt wurde unter anderem eine auf dem Grundstück frei zugängliche Leiter. Die Polizei sucht Zeugen für den Sachverhalt.

In den Abendstunden des 15.01.2026 sollen Unbekannte versucht haben, in ein Einfamilienhaus in der Straße Lohkoppel in Ahrensburg einzudringen. Dazu sollen der oder die Tatverdächtigen eine Leiter ans Haus angestellt haben, welche sich ungesichert auf dem Grundstück befand. Neben einem Dachfenster wurde zudem ein Werkzeugteil vorgefunden, welches augenscheinlich als Einbruchswerkzeug dienen sollte. Es gelang den Tätern nicht, sich Zutritt zum Haus zu verschaffen und sie entkamen unerkannt.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun Zeugen für den Vorfall. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Es ergeht erneut der Hinweis:

Lassen Sie keine Gartengeräte, Leitern oder Werkzeuge frei zugänglich auf Ihrem Grundstück herumliegen. Diese können von möglichen Einbrechern als Aufstiegshilfen genutzt oder Einbruchswerkzeug zweckentfremdet werden. Schalten Sie, wenn möglich, Außensteckdosen nach der Nutzung wieder aus, sodass Dritte keinen Zugriff auf eine Stromversorgung im Außenbereich haben. Seien Sie wachsam und verständigen Sie bei verdächtigen Vorkommnissen die Polizei! Weitere Tipps zum wirksamen Einbruchschutz erhalten Sie unter folgender Website:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell