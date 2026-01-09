Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung in Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (08.01.2026), gegen 10:15 Uhr, kam es in einer Straßenbahn in der Rheingönheimer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 31-Jährigen und einem 42-Jährigen. Der 42-Jährige habe beobachtet, wie die 31-Jährige ihr Kind geohrfeigt habe und sie daraufhin zur Rede gestellt. Im Rahmen der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung versprühte die 31-Jährige Pfefferspray. Der 42-Jährige und das Kind wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Gegen beide Beteiligten wurden Strafverfahren eingeleitet.

