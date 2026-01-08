Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrskontrollen im Strandweg und in der Kanalstraße

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag (07.01.2026, 15:10Uhr - 16:50Uhr) kontrollierten Kräfte der Polizei Ludwigshafen im Strandweg etwa 35 Fahrzeuge. In elf Fällen stellten sie Mängelberichte wegen fehlender Dokumente oder Fahrzeugmängeln aus. Zwei Fahrende nutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon und ein Mann hatte Kennzeichen an seinem Auto angebracht, die nicht auf das Fahrzeug zugelassen waren. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Urkundenfälschung verantworten. Bei einer zweiten Kontrollstelle in der Kanalstraße/Hartmannstraße stellten Polizeikräfte innerhalb einer Stunde (15:30 Uhr - 16:30 Uhr) 10 Verkehrsteilnehmende fest, die nicht angeschnallt waren. Außerdem nutzte ein Autofahrer während der Fahrt ebenfalls sein Handy.

