Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Traumberuf Polizei: Berufsinfoabend bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1

Ludwigshafen (ots)

Du wünschst dir einen spannenden Beruf und möchtest täglich etwas Neues erleben? Einen Beruf, bei dem du wirklich etwas bewirken kannst? Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bietet einen Infoabend für alle, die am Polizeiberuf interessiert sind.

Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 geben dir einen Einblick in ihren Berufsalltag und beantworten dir alle Fragen rund um ihre Arbeit, den Einstellungstest und das Studium an der Hochschule der Polizei.

Als besonderes Highlight wird auch die Diensthundestaffel in Action vor Ort sein.

Schau' gerne am Freitag, den 23.01.2026, um 18 Uhr, bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in der Beethovenstraße 36 in 67061 Ludwigshafen vorbei.

Melde dich jetzt unter Angabe deines Namens, deines Alters und deiner telefonischen Erreichbarkeit per E-Mail an: piludwigshafen1.einstellungen@polizei.rlp.de. Anmeldeschluss ist der 21.01.2026.

Wir freuen uns auf dich!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

