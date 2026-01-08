PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Werkzeug aus Auto gestohlen

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (06.01.2026, 17:10Uhr - 07.01.2026, 07:10Uhr) brachen Unbekannte einen am Jahnplatz geparkten Tranpsorter (weißer Toyota Proace) auf und stahlen Werkzeuge aus diesem. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Haben Sie im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder können sonst Hinweise zu Tat oder Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Um sich vor Diebstahl zu schützen, gibt die Polizei folgende Präventionstipps und -Hinweise:

Keine wertvollen Maschinen über Nacht im Fahrzeug lassen: Am besten schützen Sie sich vor Diebstahl, in dem Sie keine wertvollen Maschinen, Geräte oder sonstige Gegenstände über Nacht im Fahrzeug lassen. Lagern Sie Ihre wertvolle Ausrüstung in einem sicheren Gebäude (Werkstatt oder Lager).

Fahrzeug an einem sicheren Ort parken:

Falls das nicht möglich ist, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem geschützten Abstellort. Optimal ist ein abgeschlossener Hof oder eine Garage. Alternativ parken Sie den Wagen an gut beleuchteten und belebten Straßen oder in der Nähe bewohnter Gebäude. Ein frequentierter oder einsehbarer Parkplatz schreckt Gelegenheitstäter ab. Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Möglichkeit so ab, dass Türen und Laderaum schlecht zugänglich sind (z. B. Schiebetür an der Wandseite, Heckklappe nahe an einer Mauer).

Nutzen Sie abschließbare Werkzeugboxen:

Verwahren Sie Werkzeuge im Fahrzeug nach Möglichkeit in abschließbaren Metallkisten oder fest verbauten Staufächern. Idealerweise sind diese mit der Fahrzeugkarosserie verschraubt oder verankert, sodass Diebe sie nicht einfach herausheben können. Selbst wenn ins Fahrzeug eingedrungen wurde, stellt eine zusätzliche Sicherung der Ladung ein weiteres Hindernis dar. Diese Mehrschalen-Sicherung kostet den Täter wertvolle Zeit - oft geben Diebe auf, wenn es zu lange dauert oder Spezialwerkzeug nötig wäre.

Mitarbeitende sensibilisieren:

Schulen Sie Ihre Mitarbeitenden in Diebstahlprävention. Mehr Tipps zur Diebstahlsicherung oder auch zur Einbruchsicherung erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

