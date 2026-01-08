PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen (07.01.2026, 07:25Uhr) befuhr ein Pedelec-Fahrer (E-Bike) den Fahrradweg auf der Brunckstraße aus Richtung Oppau kommend entgegen der Fahrtrichtung. Ein ebenfalls auf der Brunckstraße in Richtung Oppau fahrender Autofahrer bog an der Einmündung Ammoniakstraße in diese ein und stieß hierbei mit dem Radfahrer zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr nach dem Zusammenstoß davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zu ihm ist nur bekannt, dass er mit einem weißen Auto unterwegs war.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 15:05

    POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss unterwegs

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (07.01.2026), gegen 9:15 Uhr, meldeten Zeugen, dass ein Mann torkelnd zu seinem Auto gelaufen und anschließend losgefahren sei. Polizeikräfte stellten das Fahrzeug in der Raschigstraße fest. Nachdem der 59-jährige Fahrzeugführer auch durch eine unsichere Fahrweise auffiel, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeikräfte fest, dass der Mann unter ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 15:02

    POL-PPRP: Fußgängerin bei Unfall verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (07.01.2026), gegen 8:10 Uhr, war ein 58-jähriger Autofahrer auf der Herxheimer Straße in Richtung Maudacher Straße unterwegs und bog an der Kreuzung zu dieser nach links ab. Hierbei missachtete er den Vorrang einer 81-jährigen Fußgängerin, die die Maudacher Straße gerade querte. Die Seniorin stürzte und verletzte sich. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Bastian ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren