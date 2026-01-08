Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen (07.01.2026, 07:25Uhr) befuhr ein Pedelec-Fahrer (E-Bike) den Fahrradweg auf der Brunckstraße aus Richtung Oppau kommend entgegen der Fahrtrichtung. Ein ebenfalls auf der Brunckstraße in Richtung Oppau fahrender Autofahrer bog an der Einmündung Ammoniakstraße in diese ein und stieß hierbei mit dem Radfahrer zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr nach dem Zusammenstoß davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zu ihm ist nur bekannt, dass er mit einem weißen Auto unterwegs war.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

