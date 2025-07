POL-PDLD: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Annweiler (ots) - Wegen eines Gebäudebrands in der Straße An der Neumühle in Annweiler wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (08./09.07.2025) gegen 02:10 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert. Vermutlich durch einen technischen Defekt entstand ein Brand im Keller des Anwesens, welcher durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle ...

