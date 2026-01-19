Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Flucht vor der Polizeikontrolle - Tatverdächtiger durch Diensthund Duke gestellt

Bild-Infos

Download

Ratzeburg (ots)

19.01.2026 | Kreis Stormarn | 16.01.2026 - Oststeinbek

Bereits vergangenen Donnerstagvormittag hat ein 27-jähriger Mann versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Er konnte nur wenig später durch einen Diensthund gestellt werden.

Der Fahrer eines schwarzen Audi A6 fuhr gegen 09.30 Uhr in den Bereich einer stationären Polizeikontrollstelle in der Möllner Landstraße in Oststeinbek. Die Beamten gaben dem Fahrer deutliche Anhaltezeichen auf die er auch zunächst reagierte. Doch bevor der Fahrer in den Einfahrtsbereich zur Kontrollstelle fuhr, wurde das Fahrzeug stark beschleunigt und flüchtete vor den Beamten, Mehrere Streifenwagen nahmen daraufhin die Verfolgung über die Bergstraße, den Eichredder bis hin zur Kleekoppel auf. Der Fahrzeugführer überfuhr auf dieser Strecke einen Gehweg, unternahm riskante Überholmanöver und musste auch einen Gefahrenbremsung durchführen, um nicht ein Unfallgeschehen zu verursachen. In der Straße Kleekoppel stoppte der Fahrer seinen Pkw, stieg aus und setzte seine Flucht zu Fuß in Richtung Am Eich fort. Nach kurzer Verfolgung durch die Beamten und den Diensthund Duke konnte er jedoch gestellt werden.

Einen Grund für seine Flucht nannte der 27-jährige Deutsche nicht. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass der Audi-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf den Hamburger warten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell