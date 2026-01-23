Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ratzeburg (ots)

23. Januar 2026 | Kreis Stormarn | 21.01.2026 - Großhansdorf

Am 21. Januar 2026 kam es in der Straße Hansdorfer Mühlendamm in Großhansdorf zu einem Einbruch in ein Reihenhaus.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten der oder die unbekannten Täter in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 18:15 Uhr auf unbekannte Weise an ein Fenster im ersten Obergeschoss eines Reihenhauses und brachen dieses gewaltsam auf. Die Räume wurden durchsucht. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hansdorfer Mühlendamms beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 oder unter der E-Mail-Adresse: ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell