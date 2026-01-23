POL-RZ: Zeugen nach Einbruch gesucht
Ratzeburg (ots)
23. Januar 2026 | Kreis Stormarn | 21.01.2026 - Großhansdorf
Am 21. Januar 2026 kam es in der Straße Hansdorfer Mühlendamm in Großhansdorf zu einem Einbruch in ein Reihenhaus.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten der oder die unbekannten Täter in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 18:15 Uhr auf unbekannte Weise an ein Fenster im ersten Obergeschoss eines Reihenhauses und brachen dieses gewaltsam auf. Die Räume wurden durchsucht. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.
Die Polizei sucht Zeugen.
Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hansdorfer Mühlendamms beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 oder unter der E-Mail-Adresse: ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Jacqueline Fischer
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de
Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell