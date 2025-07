Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Raub in Reinbek

Polizei ermittelt vier Tatverdächtige

Ratzeburg (ots)

24.07.2025 | Kreis Stormarn | 23.07.2025 - Reinbek

Am 23.07.2025 gegen 22:40 Uhr soll es in der Straße Am Ladenzentrum in Reinbek zu einem Raub gekommen sein.

Mittwochabend sollen vier zunächst unbekannte Tatverdächtige einen 26-jährigen Reinbeker auf dem Gehweg in der Straße am Ladenzentrum in Reinbek angesprochen und diesen bedroht haben. Anschließend sollen sie seine Sachen durchwühlt haben. Der Geschädigte habe sich aus dem Griff eines Tatverdächtigen befreien können. Nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung seien die Tatverdächtigen ohne Raubgut geflüchtet. Der 26-jährige Reinbeker wurde leicht verletzt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung stellten die Beamten aufgrund der guten Personenbeschreibungen wenig später die vier flüchtigen Tatverdächtigen im Reinbeker Stadtgebiet fest. Es handelte sich um einen 18-jährigen Syrer aus Hamburg, einen 20-jährigen Iraker aus Glinde, sowie einen 16- und 17-jährigen Libyer aus Hamburg. Der 18-jährige Syrer wurde erkennungsdienstlich behandelt. Alle vier Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und müssen sich nun in einem Strafverfahren für ihr Handeln verantworten.

Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

