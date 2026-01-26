Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

26. Januar 2026 | Kreis Stormarn | 25.01.2026 - BAB 1 / Braak

Gestern Nachmittag (25. Januar 2026) kam es auf der Bundesautobahn 1 kurz hinter der Anschlussstelle Stapelfeld in Fahrtrichtung Hamburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 14:00 Uhr eine 39-jährige Frau aus der Nähe von Lübeck mit einem VW Touran den mittleren Fahrstreifen der A1 in Fahrtrichtung Hamburg. In Höhe der Anschlussstelle Stapelfeld scherte plötzlich ein schwarzer Kleinwagen, ohne zu blinken, auf den mittleren Fahrstreifen aus. Die 39- Jährige wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei verlor sie die Kontrolle über den Touran. Das Fahrzeug schleuderte über alle drei Fahrspuren und prallte auf dem Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle gegen die Außenschutzplanke. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin sowie die drei mitfahrenden Kinder (3, 6 und 7 Jahre alt) leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 21.000 Euro geschätzt. Der schwarze Kleinwagen setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem schwarzen Kleinwagen und/ oder dessen Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier unter der Telefonnummer: 04531/ 1706-0 oder unter der E-Mail-Adresse: badoldesloe.pabr@polizei.landsh.de entgegen.

