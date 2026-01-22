PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Pfiffiger Geschädigter überführt Diebin

Wörth am Rhein (ots)

Am 20.01.26 gegen 19.30h bemerkte ein Mann über seine smarten und vernetzten Endgeräte, dass soeben versucht wurde in Karlsruhe unberechtigt mit seiner EC-Karte zu bezahlen. Sofort informierte er das dortige Ladengeschäft und die Polizei, die die Diebin feststellte und gegen sie ein Strafverfahren einleitete. Wie sich nachvollziehen ließ, verlor der Mann zuvor in Wörth seine Geldbörse inkl. Bargeld und EC-Karte. Die Finderin nutzte die Gunst der Stunde und versuchte aus ihrem Fund Profit zu schlagen, was teilweise scheiterte. Das Bargeld konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

