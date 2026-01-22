PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Chaotische Bereifung am Anhänger

Kandel (ots)

Am 21.01.26 um 13.00h meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass sich am Anhänger eines Fahrzeuggespanns auf der A65 Höhe Kandel/Rohrbach nur drei statt vier Reifen befinden würden. Eine Streife der Polizei Wörth konnte umgehend das aus Mazedonien stammende Fahrzeuggespann anhalten. Am Anhänger befanden sich tatsächlich nur drei der vier erforderlichen Räder. Zudem waren die Reifengrößen der Räder noch unterschiedlich. Ursache soll laut Fahrer eine Reifenpanne gewesen sein. Das Gespann wurde bis zur Behebung der Mängel aus dem Verkehr gezogen. Außerdem wurde gegen den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro erhoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 22.01.2026 – 07:46

    POL-PDLD: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

    Bad Bergzabern (ots) - Am Dienstag, 20. Januar wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Bergzabern Verkehrskontrollen durchgeführt, wobei folgende Verstöße festgestellt werden konnten: 2 Trunkenheitsfahrten unter Drogeneinfluss (THC), 5 Gurtverstöße, 9 Verstöße Stop-Schild (Landauer /Weinstraße), 3 Verstöße Durchfahrtsverbot, 4 Verwarnungen abgelaufene Hauptuntersuchung ("TÜV"), 1 Verstoß ...

  • 21.01.2026 – 14:48

    POL-PDLD: Wernersberg-Unfallflucht mit verletzen Motorradfahrer

    Wernersberg (ots) - Am Morgen des 21.01.2026 befuhr der 21-Jährige Motorradfahrer die Strecke zwischen Sarnstall und Lug. An der Einmündung Wernersberg wurde ihm durch einen weißen Caddy, welcher in Richtung Lug einbog, die Vorfahrt genommen. Der Motorradfahrer musste bremsen und kam hierbei zu Fall. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen ...

