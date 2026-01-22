Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Chaotische Bereifung am Anhänger

Kandel (ots)

Am 21.01.26 um 13.00h meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass sich am Anhänger eines Fahrzeuggespanns auf der A65 Höhe Kandel/Rohrbach nur drei statt vier Reifen befinden würden. Eine Streife der Polizei Wörth konnte umgehend das aus Mazedonien stammende Fahrzeuggespann anhalten. Am Anhänger befanden sich tatsächlich nur drei der vier erforderlichen Räder. Zudem waren die Reifengrößen der Räder noch unterschiedlich. Ursache soll laut Fahrer eine Reifenpanne gewesen sein. Das Gespann wurde bis zur Behebung der Mängel aus dem Verkehr gezogen. Außerdem wurde gegen den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro erhoben.

