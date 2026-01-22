Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Bad Bergzabern (ots)

Am Dienstag, 20. Januar wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Bergzabern Verkehrskontrollen durchgeführt, wobei folgende Verstöße festgestellt werden konnten: 2 Trunkenheitsfahrten unter Drogeneinfluss (THC), 5 Gurtverstöße, 9 Verstöße Stop-Schild (Landauer /Weinstraße), 3 Verstöße Durchfahrtsverbot, 4 Verwarnungen abgelaufene Hauptuntersuchung ("TÜV"), 1 Verstoß Ladungssicherung, 7 Fahrzeugmängel.

Bei einer von 12:50-13:30h in der Weinstraße durchgeführten Geschwindigkeitsmessung fuhr bei circa 150 gemessenen Fahrzeugen erfreulicherweise lediglich ein Fahrzeug zu schnell (45 bei erlaubten 30km/h).

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell