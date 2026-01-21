Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Falschfahrer

Bild-Infos

Download

B10/BAB65/Landau (ots)

Am 21.01.2026 gegen 04:15 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem LKW die B10 aus Richtung Pirmasens kommend in Fahrtrichtung BAB65. Auf der B10 fuhr er im Baustellenbereich bei der Anschlussstelle Landau-Godramstein links auf die Gegenfahrbahn. Kurz nach der Anschlussstelle Landau-Nord kam ihm eine LKW-Fahrerin entgegen, welche die Situation jedoch erkannte und noch rechtzeitig ausweichen konnte, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend fuhr er auf die BAB 65 bei der Anschlussstelle Landau-Nord auf und setzte seine Fahrt entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Landau-Zentrum fort. Dort versuchte er mit Schrittgeschwindigkeit zu rangieren, um von der BAB 65 in korrekter Fahrtrichtung wieder auf die B10 aufzufahren. Hier konnte er durch die Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Die Autobahn war kurzzeitig voll gesperrt. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Straßenverkehrsgefährdung. Verkehrsteilnehmer, die konkret gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323-9550 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell