POL-PDLD: Germersheim - 11x Gurt, 5x Handy, 11x Mängel
Germersheim (ots)
Gestern führte die Polizei Germersheim diverse Kontrollen zur Thematik Ablenkung durch. Hier wurde auch insbesondere der Verkehr auf der Bundesstraße 9 überwacht. Neben elf Gurtverstößen wurden fünf Autofahrer während der Fahrt mit dem Handy am Ohr erwischt. Weiterhin konnten an elf Fahrzeugen technische Mängel festgestellt werden.
