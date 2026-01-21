POL-PDLD: Germersheim - 11x Gurt, 5x Handy, 11x Mängel

Annweiler am Trifels (ots) - Nach einem Straßenraub am Dienstagmittag (20. Januar) auf eine 68-Jährige in Annweiler am Trifels sucht die Kriminalpolizei nach zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war die Frau gegen 12:00 Uhr zu Fuß in der Wassergasse am Museum unterwegs, als sie von zwei unbekannten Männern angegangen wurde. Die beiden Täter näherten sich der Frau von hinten, ...

