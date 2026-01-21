PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - 11x Gurt, 5x Handy, 11x Mängel

Germersheim (ots)

Gestern führte die Polizei Germersheim diverse Kontrollen zur Thematik Ablenkung durch. Hier wurde auch insbesondere der Verkehr auf der Bundesstraße 9 überwacht. Neben elf Gurtverstößen wurden fünf Autofahrer während der Fahrt mit dem Handy am Ohr erwischt. Weiterhin konnten an elf Fahrzeugen technische Mängel festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

