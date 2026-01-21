Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrolle Nachtfahrverbot

B10/Landau (ots)

In der vergangenen Nacht (21.01.2026, 02:15 - 03:15 Uhr) wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Edenkoben das bestehende Nachtfahrverbot für den LKW-Verkehr auf der B10 kontrolliert. Innerhalb von einer Stunde konnten neun LKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Fünf Fahrer konnten eine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Die anderen vier konnten diese nicht vorzeigen, sodass entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden. Sie mussten an geeigneter Stelle wenden und zurück zur Autobahn fahren.

