Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrolle Nachtfahrverbot

B10/Landau (ots)

In der vergangenen Nacht (21.01.2026, 02:15 - 03:15 Uhr) wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Edenkoben das bestehende Nachtfahrverbot für den LKW-Verkehr auf der B10 kontrolliert. Innerhalb von einer Stunde konnten neun LKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Fünf Fahrer konnten eine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Die anderen vier konnten diese nicht vorzeigen, sodass entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden. Sie mussten an geeigneter Stelle wenden und zurück zur Autobahn fahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Telefon: 06323-955-1201
Kristin Burkhart
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 21.01.2026 – 10:19

    POL-PDLD: Germersheim - 11x Gurt, 5x Handy, 11x Mängel

    Germersheim (ots) - Gestern führte die Polizei Germersheim diverse Kontrollen zur Thematik Ablenkung durch. Hier wurde auch insbesondere der Verkehr auf der Bundesstraße 9 überwacht. Neben elf Gurtverstößen wurden fünf Autofahrer während der Fahrt mit dem Handy am Ohr erwischt. Weiterhin konnten an elf Fahrzeugen technische Mängel festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion ...

  • 21.01.2026 – 10:18

    POL-PDLD: Schwegenheim - Schulwegkontrolle

    Schwegenheim (ots) - Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim erneut Schulwegkontrollen in Schwegenheim durch. Neben zwei unzureichend gesicherten Kindern mussten erneut viele Gespräche zum Thema Fahrradbeleuchtung geführt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274 9580 ...

