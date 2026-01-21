Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsüberwachung

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am gestrigen Dienstag (20.01.2026) wurde im Zeitraum von 09:00 - 09:45 Uhr auf der L516/Staatsstraße in Edesheim die 30 km/h Beschränkung in Fahrtrichtung Landau überwacht. Hierbei ergaben sich neun Verstöße. Die Höchstgeschwindigkeit lag hier bei 51 km/h. Weiterhin wurden zwei Verkehrsteilnehmer verwarnt, die den Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt hatten. Gegen einen weiteren Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da ein Mobiltelefon während der Fahrt benutzt wurde. Dieser muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen.

Weiterhin wurde eine Geschwindigkeitskontrolle im Zeitraum von 11:50 - 12:50 Uhr in der Radeburger Straße in Edenkoben durchgeführt. Hier waren insgesamt 15 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Hier lag die Höchstgeschwindigkeit bei 47 km/h. Auch hier wurde ein Verkehrsteilnehmer verwarnt, da der Sicherheitsgurt nicht angelegt war.

Weil es in der Vergangenheit an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen wegen Missachtung des STOP-Schildes kam, wurde auch diese Örtlichkeit überwacht. Im Zeitraum von 11:15 - 12:00 Uhr mussten vier Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt werden, weil sie ohne anzuhalten die Kreuzung überquerten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell