PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsüberwachung

POL-PDLD: Verkehrsüberwachung
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Am gestrigen Dienstag (20.01.2026) wurde im Zeitraum von 09:00 - 09:45 Uhr auf der L516/Staatsstraße in Edesheim die 30 km/h Beschränkung in Fahrtrichtung Landau überwacht. Hierbei ergaben sich neun Verstöße. Die Höchstgeschwindigkeit lag hier bei 51 km/h. Weiterhin wurden zwei Verkehrsteilnehmer verwarnt, die den Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt hatten. Gegen einen weiteren Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da ein Mobiltelefon während der Fahrt benutzt wurde. Dieser muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen.

Weiterhin wurde eine Geschwindigkeitskontrolle im Zeitraum von 11:50 - 12:50 Uhr in der Radeburger Straße in Edenkoben durchgeführt. Hier waren insgesamt 15 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Hier lag die Höchstgeschwindigkeit bei 47 km/h. Auch hier wurde ein Verkehrsteilnehmer verwarnt, da der Sicherheitsgurt nicht angelegt war.

Weil es in der Vergangenheit an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen wegen Missachtung des STOP-Schildes kam, wurde auch diese Örtlichkeit überwacht. Im Zeitraum von 11:15 - 12:00 Uhr mussten vier Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt werden, weil sie ohne anzuhalten die Kreuzung überquerten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Kristin Burkhart
Telefon: 06323-955-1201
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 10:19

    POL-PDLD: Germersheim - 11x Gurt, 5x Handy, 11x Mängel

    Germersheim (ots) - Gestern führte die Polizei Germersheim diverse Kontrollen zur Thematik Ablenkung durch. Hier wurde auch insbesondere der Verkehr auf der Bundesstraße 9 überwacht. Neben elf Gurtverstößen wurden fünf Autofahrer während der Fahrt mit dem Handy am Ohr erwischt. Weiterhin konnten an elf Fahrzeugen technische Mängel festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 10:18

    POL-PDLD: Schwegenheim - Schulwegkontrolle

    Schwegenheim (ots) - Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim erneut Schulwegkontrollen in Schwegenheim durch. Neben zwei unzureichend gesicherten Kindern mussten erneut viele Gespräche zum Thema Fahrradbeleuchtung geführt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274 9580 ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 10:18

    POL-PDLD: Straßenraub - Zeugen gesucht

    Annweiler am Trifels (ots) - Nach einem Straßenraub am Dienstagmittag (20. Januar) auf eine 68-Jährige in Annweiler am Trifels sucht die Kriminalpolizei nach zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war die Frau gegen 12:00 Uhr zu Fuß in der Wassergasse am Museum unterwegs, als sie von zwei unbekannten Männern angegangen wurde. Die beiden Täter näherten sich der Frau von hinten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren