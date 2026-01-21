PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Straßenraub - Zeugen gesucht

Annweiler am Trifels (ots)

Nach einem Straßenraub am Dienstagmittag (20. Januar) auf eine 68-Jährige in Annweiler am Trifels sucht die Kriminalpolizei nach zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war die Frau gegen 12:00 Uhr zu Fuß in der Wassergasse am Museum unterwegs, als sie von zwei unbekannten Männern angegangen wurde. Die beiden Täter näherten sich der Frau von hinten, entrissen ihr die Handtasche und flüchteten im Anschluss mit der Beute vom Tatort. Die Geschädigte blieb bei dem Angriff unverletzt.

Die beiden männlichen Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Ca. 190 cm groß, helle Haut, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Basecap und Turnschuhen. Das Gesicht war mit einem Schal vermummt.

Täter 2:

Ca. 180 cm groß, dunklerer Hautteint, ebenfalls mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Basecap und Turnschuhen bekleidet. Auch der 2. Täter hatte sein Gesicht mit einem Schal vermummt.

Im Zusammenhang mit dem Fluchtgeschehen kam es zu einem nennenswerten Vorfall. Demnach rannten die beiden Täter von der Wassergasse in die Hauptstraße, wobei einer der Männer beinahe von einem roten PKW erfasst wurde. Der Fahrer des Wagens kommt nun als wichtiger Zeuge in Betracht, da er möglicherweise Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnten. Er wird deshalb gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Darüber hinaus werden Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können oder das Tatgeschehen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06341-287-0 oder per E-Mail an KILandau.K43@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

