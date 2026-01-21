PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Landau - Kontrolle Nachtfahrverbot

B10/Landau (ots)

In der Nacht (20.01.2026 - 21.01.2026) wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau das bestehende Nachtfahrverbot für den LKW-Verkehr auf der B10 kontrolliert. Innerhalb von 1,5 Stunden konnten vier LKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Zwei Fahrer konnten eine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Die anderen beiden konnten keine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Sie wurden beanzeigt und zurückgeschickt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

