PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jähriger

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 10.11.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6155315

Die am 09.11.2025 als vermisst gemeldete 16-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 14:02

    POL-PPRP: Bargeld und Schmuck aus Wohnung gestohlen

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (10.11.2025) zwischen 07 Uhr und 16:45 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Niedererdstraße/Ecke Siebenpfeifferstraße ein und stahlen Schmuck und Bargeld aus dieser. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Haben Sie zum genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Niedererdstraße gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:01

    POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus

    Speyer (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Samstagmorgen (08.11.2025, 08 Uhr) und Sonntagmorgen (09.11.2025, 08:30 Uhr) in ein Wohnhaus im Buchenweg ein. Sie stahlen ein Telefon und Spirituosen aus dem Haus und entkamen unerkannt. Haben Sie im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Waldseer Straße/Erlenweg/Buchenweg gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:36

    POL-PPRP: Grob verkehrswidriges Verhalten im Straßenverkehr - Führerschein sichergestellt

    Ludwigshafen (ots) - Polizeikräften fiel am späten Dienstagabend (10.11.2025) ein 22-jähriger Fahrer eines Audi A7 auf. Der Mann beschleunigte sein Fahrzeug nach dem Anfahren an einer Ampel in der Lichtenbergerstraße mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Rheinuferstraße. Anschließend setzte er seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit über die Rheinuferstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren