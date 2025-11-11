Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bargeld und Schmuck aus Wohnung gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (10.11.2025) zwischen 07 Uhr und 16:45 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Niedererdstraße/Ecke Siebenpfeifferstraße ein und stahlen Schmuck und Bargeld aus dieser. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Haben Sie zum genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Niedererdstraße gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell