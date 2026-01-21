Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wernersberg-Unfallflucht mit verletzen Motorradfahrer

Wernersberg (ots)

Am Morgen des 21.01.2026 befuhr der 21-Jährige Motorradfahrer die Strecke zwischen Sarnstall und Lug. An der Einmündung Wernersberg wurde ihm durch einen weißen Caddy, welcher in Richtung Lug einbog, die Vorfahrt genommen. Der Motorradfahrer musste bremsen und kam hierbei zu Fall. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

