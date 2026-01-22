PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/LD-Nord - Überwachung Nachtfahrverbot

Landau (ots)

Bei einer nächtlichen Verkehrsüberwachung (21.01.2026, 23:30h - 01:30 Uhr) wurden auf der B10, Höhe LD-Nord, insgesamt drei Sattelzüge kontrolliert. Ein Fahrer konnte keine Ausnahmegenehmigung für das Befahren der B10 vorzeigen. Er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Euro bezahlen und zudem an geeigneter Stelle wenden (zurück zur Autobahn). Zum Schutz der Anlieger vor Lärm gilt auf der B10 zwischen Pirmasens und Landau zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen. Davon ausgenommen sind Anlieger und Lieferverkehr für die angrenzenden Kommunen und Kreise. Der Streckenabschnitt wird durch den Schwerverkehr zur Nachtzeit genutzt, um den ca. 45 km langen Umweg über die A6 und damit Zeit und Transportkosten einzusparen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
David Vogel

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 07:46

    POL-PDLD: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

    Bad Bergzabern (ots) - Am Dienstag, 20. Januar wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Bergzabern Verkehrskontrollen durchgeführt, wobei folgende Verstöße festgestellt werden konnten: 2 Trunkenheitsfahrten unter Drogeneinfluss (THC), 5 Gurtverstöße, 9 Verstöße Stop-Schild (Landauer /Weinstraße), 3 Verstöße Durchfahrtsverbot, 4 Verwarnungen abgelaufene Hauptuntersuchung ("TÜV"), 1 Verstoß ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 14:48

    POL-PDLD: Wernersberg-Unfallflucht mit verletzen Motorradfahrer

    Wernersberg (ots) - Am Morgen des 21.01.2026 befuhr der 21-Jährige Motorradfahrer die Strecke zwischen Sarnstall und Lug. An der Einmündung Wernersberg wurde ihm durch einen weißen Caddy, welcher in Richtung Lug einbog, die Vorfahrt genommen. Der Motorradfahrer musste bremsen und kam hierbei zu Fall. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen ...

    mehr
