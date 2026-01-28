Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Illegale Müllentsorgung - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

28. Januar 2026 | Kreis Stormarn | 15.-17.01.2026 - Trittau

Am 17. Januar 2026 meldete ein Zeuge eine größere illegale Müllentsorgung im Wald in der Nähe der Straße "Zum Mönchsteich" in Trittau.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entsorgten der oder die unbekannten Personen in der Zeit zwischen dem 15. Januar 2026 und dem 17. Januar 2026 in einem Waldstück unter anderem eine größere Menge an Toiletten, Waschbecken, Fußbodenreste, Autoreifen und mehrere Kisten und Fliesenreste. Der Ablageort ist zu erreichen über die Straße "Zum Mönchsteich". Hier nahmen der oder die Täter möglicherweise den ersten linken Waldweg, von der Lütjenseer Straße kommend. An der ersten Waldwegkreuzung wurde der Müll abgeladen. Aufgrund der Menge ist es wahrscheinlich, dass ein größeres Fahrzeug oder Anhänger genutzt wurde.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt der Ermittlungsdienst -Umwelt- und Verbraucherschutz- Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531/ 501-0 oder der E-Mail-Adresse: bezirk.badoldesloe.pabr@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell