PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Illegale Müllentsorgung - Zeugen gesucht

POL-RZ: Illegale Müllentsorgung - Zeugen gesucht
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Ratzeburg (ots)

28. Januar 2026 | Kreis Stormarn | 15.-17.01.2026 - Trittau

Am 17. Januar 2026 meldete ein Zeuge eine größere illegale Müllentsorgung im Wald in der Nähe der Straße "Zum Mönchsteich" in Trittau.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entsorgten der oder die unbekannten Personen in der Zeit zwischen dem 15. Januar 2026 und dem 17. Januar 2026 in einem Waldstück unter anderem eine größere Menge an Toiletten, Waschbecken, Fußbodenreste, Autoreifen und mehrere Kisten und Fliesenreste. Der Ablageort ist zu erreichen über die Straße "Zum Mönchsteich". Hier nahmen der oder die Täter möglicherweise den ersten linken Waldweg, von der Lütjenseer Straße kommend. An der ersten Waldwegkreuzung wurde der Müll abgeladen. Aufgrund der Menge ist es wahrscheinlich, dass ein größeres Fahrzeug oder Anhänger genutzt wurde.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt der Ermittlungsdienst -Umwelt- und Verbraucherschutz- Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531/ 501-0 oder der E-Mail-Adresse: bezirk.badoldesloe.pabr@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Jacqueline Fischer
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 14:21

    POL-RZ: Gemeinsame Kontrolle von Tiertransporten

    Ratzeburg (ots) - 27. Januar 2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 20.01.2026 - BAB 24/ Gudow Am 20. Januar 2026 führte das Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Ratzeburg, unter der Führung des Ermittlungsdienstes Umwelt- und Verbraucherschutz, in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr gemeinsam mit Amtstierärzten des Fachdienstes Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Kreises Herzogtum Lauenburg eine gezielte ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:07

    POL-RZ: Verkehrsunfallflucht

    Ratzeburg (ots) - 27. Januar 2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 26.01.2026 - Fahrensdorf Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg Gestern Abend (26. Januar 2026) kam es zwischen Fahrendorf und Escheburg zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Ein Unfallbeteiligter flüchtete. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll gegen 20:10 Uhr ein 46-jähriger Mann aus Polen mit Fiat Ducato die Fahrendorfer Dorfstraße in Richtung Alte ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 09:41

    POL-RZ: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - Zeugen gesucht

    Ratzeburg (ots) - 26. Januar 2026 | Kreis Stormarn | 25.01.2026 - BAB 1 / Braak Gestern Nachmittag (25. Januar 2026) kam es auf der Bundesautobahn 1 kurz hinter der Anschlussstelle Stapelfeld in Fahrtrichtung Hamburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 14:00 Uhr eine 39-jährige Frau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren